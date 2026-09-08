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Tech, Ifa 2026: Civitelli (Ecovacs Robotics): "Leader globali in robotica per pulizia di casa"

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08 settembre 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La leadership globale di Ecovacs Robotics" nel campo delle soluzioni automatizzate per la casa "la possiamo chiaramente vedere anche in Italia in tutte le categorie. Stiamo crescendo nel mercato italiano dei robot per la pulizia, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che il fatturato. Molto importanti per noi anche le nuove categorie, come quelle legate alla pulizia dei vetri, delle piscine e del giardino". Così Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovacs Robotics, all'edizione 2026 di Ifa a Berlino, la manifestazione dedicata alle ultime novità e tecnologie che dà particolare attenzione e spazio alle applicazioni per la cura e la pulizia domestica.

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