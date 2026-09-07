Tech, Ifa 2026: Ecovacs trasforma le pulizie di casa con un ecosistema di robot

Dalla pulizia dei pavimenti a quella di vetri, piscine e giardini: Ecovacs Robotics presenta a Ifa 2026 l'ampliamento del proprio ecosistema di robot domestici, con nuove soluzioni pensate per automatizzare la gestione delle faccende e delle attività dentro e fuori casa. Tra le novità presentate a Berlino alla kermesse dedicata alla tecnologia le nuove generazioni di Deebot, i robot lavavetri Winbot, i rasaerba Goat e la linea Ultramarine per la pulizia delle piscine. Una strategia che accompagna la crescita del mercato della robotica domestica, nel quale Ecovacs Robotics rappresenta il brand leader mondiale, come evidenziato dal recente report di Forbes Cina sull'evoluzione dell'automazione integrata degli spazi domestici e aziendali.