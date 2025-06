Tinder introduce Double Date: il dating come esperienza condivisa

La nuova funzione consente di fare match in coppia, ridefinendo l’incontro online come attività sociale e meno individuale

Tinder amplia il proprio ecosistema con Double Date, una nuova funzionalità che consente agli utenti di fare match in coppia insieme a un amico o un’amica. L’obiettivo è trasformare l’incontro online in un’esperienza più leggera e collaborativa, eliminando parte della pressione legata ai primi appuntamenti e introducendo un approccio più sociale al dating digitale. Double Date segue l’introduzione di strumenti come Tinder Matchmaker e Share My Date, che già avevano esteso il coinvolgimento di amici e familiari nel percorso del dating. La nuova funzione, invece, permette di esplorare l’universo dello swipe con un altro utente, rendendo ogni interazione un gioco di squadra. Gli incontri diventano così più spontanei e meno formali, in linea con l’evoluzione delle abitudini delle nuove generazioni.

Durante la fase di test in mercati internazionali selezionati, quasi il 90% dei profili creati in modalità Double Date è stato generato da utenti sotto i 29 anni, segnalando un forte interesse da parte della Gen Z e dei giovani Millennial. Un dato coerente con la composizione demografica della piattaforma, dove oltre la metà degli iscritti a livello globale appartiene alla Generazione Z. L’utilizzo di Double Date è strutturato in modo semplice e intuitivo: gli utenti possono invitare fino a tre amici, formare una coppia digitale e scorrere profili di altre coppie disponibili. Quando due duetti si esprimono un reciproco gradimento, si apre automaticamente una chat di gruppo per facilitare la conoscenza e la pianificazione dell’eventuale incontro.

I primi risultati mostrano un impatto significativo sul comportamento degli utenti. Le donne che utilizzano Double Date hanno tre volte più probabilità di mettere “Like” rispetto all’interazione con un profilo singolo. Inoltre, i tassi di match sono superiori e il volume dei messaggi inviati aumenta del 35% rispetto alle chat individuali. Durante i test, quasi il 15% degli utenti coinvolti ha rappresentato nuovi iscritti o account riattivati, segnalando un potenziale ruolo di Double Date nel rafforzare la retention della piattaforma. La funzione mira anche a migliorare la sensazione di sicurezza, in particolare per le utenti femminili o per chi si avvicina per la prima volta alle app di dating, rendendo l’interazione più distesa e meno esposta a situazioni di disagio. Attualmente disponibile negli Stati Uniti e in alcuni mercati selezionati, Double Date verrà distribuita globalmente nel mese di luglio.