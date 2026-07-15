circle x black
Cerca nel sito
 

Traffico e strade congestionate costano milioni di euro di carburante alle flotte urbane

sponsor

Un report sui veicoli connessi in Europa evidenzia come lo "stop-and-go" incida sui consumi più della velocità di marcia. A Roma e Madrid i dati migliori

Traffico e strade congestionate costano milioni di euro di carburante alle flotte urbane
15 luglio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel 2025, l'analisi dei dati telematici dei veicoli connessi ha rilevato che nelle principali capitali del continente sono andati sprecati oltre 1,58 milioni di litri di carburante a causa delle soste a motore acceso nel traffico, per un danno economico originario stimato in 2,6 milioni di euro. Tuttavia, l'evoluzione dello scenario macroeconomico nella prima metà del 2026, caratterizzata da tensioni geopolitiche in Medio Oriente che hanno spinto il prezzo del gasolio oltre la soglia dei 2 euro al litro con un incremento del 30%, ha proiettato l'impatto finanziario di questo spreco a circa 3,6 milioni di euro a parità di volumi.

geotab infographic

I dati raccolti dimostrano che la semplice presenza di code non coincide direttamente con il picco dei consumi: è l'andamento della marcia a determinare l'efficienza energetica. Roma e Madrid, pur registrando indici di congestione elevati, mostrano i dati migliori per i mezzi pesanti, con appena il 2,8% di carburante sprecato al minimo. Questo accade perché i veicoli si muovono in modo lento ma costante.

Al contrario, reti stradali che impongono continui cicli di arresto e ripartenza (stop-and-go), come a Londra o Dublino, impediscono ai propulsori termici di raggiungere la temperatura d'esercizio ottimale, raddoppiando i consumi. A Londra si registrano i valori più alti, con consumi medi per le vetture pari a 15,6 litri per 100 chilometri, mentre a Parigi i veicoli commerciali arrivano a sprecare quasi un quinto del carburante totale rimanendo fermi a motore acceso.

La telemetria e la pianificazione algoritmica dei percorsi diventano quindi strumenti essenziali per limitare l'impatto economico e ambientale delle ore di punta. "La congestione è da sempre misurata in termini di tempo: quanto durano gli spostamenti, quanto sono trafficate le strade e in che modo i ritardi incidono sulle attività. Questa analisi dimostra, però, che esiste un ulteriore livello di costo, meno evidente", spiega Franco Viganò, Associate Vice President EMEA di Geotab. "Quando i veicoli rimangono fermi con il motore acceso, consumano carburante e le flotte stanno di fatto sprecando denaro: i nostri dati mostrano che questo comporta costi per milioni di euro. Ogni litro sprecato in questi contesti comporta poi anche un costo in termini di emissioni. Oltre al tempo perso, la congestione genera un impatto sia economico, sia ambientale: per le flotte, avere una chiara visibilità su questi fenomeni significa poter gestire al meglio le sfide che comportano".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
flotte urbane spreco di carburante traffico consumi di carburante veicoli connessi
Vedi anche
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza