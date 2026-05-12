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Transizione digitale e sicurezza cibernetica, i nuovi scenari per l'ecosistema produttivo italiano

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A Milano la quinta edizione dello Young Innovators Business Forum analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale e le strategie di resilienza per le imprese del futuro

Transizione digitale e sicurezza cibernetica, i nuovi scenari per l'ecosistema produttivo italiano
12 maggio 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il panorama dell'innovazione in Italia si riunisce a Milano il 12 e 13 maggio 2026 per analizzare le traiettorie di sviluppo della transizione ecologica e digitale. L'evento, organizzato da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e giunto alla sua quinta edizione, si articola tra lo Studio Giovannelli e Associati e il Circolo Filologico Milanese, proponendosi come punto di intersezione tra rappresentanti istituzionali, esperti di tecnologia e il mondo delle startup.

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Al centro della sessione tecnica del 13 maggio, che vedrà la partecipazione dei Ministri Andrea Abodi e Gilberto Pichetto Fratin, figurano tre macro-aree di analisi: Digital Transformation, Artificial Intelligence e Cyber Security & Resilience. Durante i lavori verrà presentato l'Osservatorio "Digitals Open Innovation", curato da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21, per mappare i principali trend della trasformazione digitale attraverso dati raccolti a livello nazionale.

Gabriele Ferrieri, Presidente dell'Associazione, ha sottolineato che "con lo Young Innovators Business Forum vogliamo ribadire il ruolo centrale dei giovani e dell’innovazione come motori trainanti per il rilancio del sistema Italia", aggiungendo che la missione è "creare un ponte concreto tra le nuove generazioni e il mondo produttivo e istituzionale, fornendo gli strumenti per governare tecnologie come l’Intelligenza Artificiale". Il forum beneficia del supporto di un network tecnologico che include realtà come il Polo Strategico Nazionale, RINA, SAP e Tinexta Infocert, oltre ai patrocini del Parlamento e della Commissione europea in Italia.

Attraverso tavole rotonde multidisciplinari, l'incontro mira a definire modelli di collaborazione pubblico-privato capaci di rispondere alle sfide della sicurezza informatica e della sostenibilità sociale, offrendo una panoramica concreta sui principali indici di crescita dell'ecosistema Paese.

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Young Innovators Business Forum sicurezza cibernetica
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