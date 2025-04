UNIVERSITY Esports: Sapienza e PesiGod campioni dello Split 2

Le squadre universitarie Sapienza (VALORANT) e PesiGod (League of Legends) si laureano campioni dello Split 2 di UNIVERSITY Esports Italy

La scena degli esports universitari italiani ha i suoi nuovi campioni. UNIVERSITY Esports Italy, la principale piattaforma nazionale dedicata alle competizioni videoludiche tra atenei, ha recentemente ospitato le Grand Finals del suo Split 2, culminando diverse settimane di sfide ad alto livello competitivo. Due squadre si sono distinte, superando con successo tutti gli avversari nelle fasi precedenti e dimostrando la propria superiorità fino all'ultimo round.

Nella Grand Final di VALORANT, il team ‘Sapienza’ dell'Università La Sapienza di Roma ha confermato la propria supremazia, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva. La squadra capitolina, già vincitrice nel primo Split dello scorso dicembre, consolida così la propria posizione come la formazione di VALORANT di riferimento per l'anno accademico in corso, superando con un netto 2-0 ‘UniPizza’, composta da studenti dell'Università di Pisa.

Per quanto riguarda League of Legends, la squadra ‘PesiGod’ del Politecnico di Milano si è aggiudicata la vittoria nella rivincita contro ‘IMPACT Unina’ dell'Università di Napoli Federico II. Il team milanese ha dimostrato determinazione e coesione, superando gli avversari con un convincente 2-0. Questa vittoria segna il ritorno al titolo per ‘PesiGod’, che aveva già conquistato il campionato nel 2023.

L'emozione delle Grand Finals dello Split 2 di UNIVERSITY Esports è stata palpabile, con la telecronaca affidata alle voci di Gioi, Pablo e Jokah. I due scontri decisivi sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale ufficiale Twitch della competizione, twitch.tv/uniesports_it, raggiungendo un vasto pubblico di appassionati.

Oltre l'aspetto puramente competitivo, UNIVERSITY Esports, gestita da GGTech Entertainment e ProGaming Italia, svolge un ruolo significativo nello sviluppo delle community di giocatori universitari e nella creazione di opportunità di carriera e formazione all'interno del settore degli esports. La stagione 2024/25 gode del supporto di Samsung Electronics Italia e Riot Games.

In concomitanza con le competizioni online, è tornato l'UNIVERSITY Tour, una serie di eventi in presenza pensati per promuovere la community degli esports e favorire la creazione di connessioni tra i giocatori. Dopo le tappe precedenti, la città di Milano si prepara ad accogliere la prossima iniziativa. Venerdì 11 aprile, centinaia di studenti dell'Università di Milano-Bicocca avranno l'opportunità di scoprire i benefici dell'adesione alla comunità degli esports, sia a livello professionale che amatoriale.