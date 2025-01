vivo X200 Pro: il futuro della fotografia mobile e delle prestazioni avanzate

Frutto della partnership strategica con l'azienda di ottica di precisione tedesca Carl Zeiss, vivo X200 Pro ambisce a ridefinire il concetto di fotografia mobile, combinando tecnologie avanzate di imaging, hardware di ultima generazione e un design elegante che non passa inosservato.

vivo X200 Pro si distingue per il suo sistema di imaging all’avanguardia, sviluppato in collaborazione con Zeiss. Il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera principale Zeiss True Color da 50 MP, un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. Grazie al sensore vivo × Sony LYT-818, prodotto con un processo a 22 nm, lo smartphone offre una qualità fotografica senza precedenti, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP è una vera e propria rivoluzione, con sei modalità di scatto dedicate: Teleobiettivo HyperZoom, Teleobiettivo Macro, Teleobiettivo Ritratto, Teleobiettivo Paesaggi notturni e Teleobiettivo Tramonto. Queste funzionalità consentono di catturare dettagli nitidi e precisi, anche a lunga distanza, rendendo il vivo X200 Pro uno strumento ideale per fotografi amatoriali e professionisti.

Oltre alla fotografia, il vivo X200 Pro si distingue per le sue prestazioni avanzate. Alimentato dal chip dual Flagship di vivo, che include il MediaTek Dimensity 9400 e il chip di imaging V3+, lo smartphone garantisce una potenza di calcolo superiore e un’efficienza energetica ottimizzata. Questo si traduce in un’esperienza di gioco mobile fluida e coinvolgente, grazie alla GPU Flagship a 12 core.

La batteria da 6000mAh con tecnologia FlashCharge a 90W e Wireless FlashCharge da 30W assicura una lunga durata e una ricarica rapida, anche in condizioni di utilizzo intensivo. Inoltre, il display AMOLED con luminosità fino a 4500 nit e la tecnologia UltraMotion Dynamic Frame Rate offrono un’esperienza visiva impeccabile, con colori accurati e immagini fluide.

Il design curvo e il colore Titanium Gray del vivo X200 Pro, restituiscono un dispositivo dal look sofisticato, mentre il FunTouch OS 15 migliora l’interazione con l’utente grazie a una nuova interfaccia intuitiva e ottimizzazioni delle prestazioni. Le funzionalità di intelligenza artificiale integrate, come Google Gemini, offrono nuovi modi per apprendere, pianificare e lavorare. Inoltre, le funzionalità AI proprietarie di vivo, come Cancellazione AI e Miglioramento foto AI, semplificano la modifica delle immagini e la gestione degli album fotografici.

Il vivo X200 Pro è disponibile nei principali store Euronics e online, al prezzo suggerito di 1299 euro. In fase di lancio, sarà incluso in omaggio il vivo FlashCharge da 90W (fino a esaurimento scorte). Inoltre, vivo garantisce 4 aggiornamenti major e 5 anni di patch di sicurezza, assicurando longevità e prestazioni ottimali nel tempo.