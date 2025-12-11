Wario World approda ufficialmente su Switch 2

Nintendo ha ufficialmente annunciato l'espansione della libreria software dedicata alla sua nuova ammiraglia, la Switch 2. Nello specifico, il catalogo dell'applicazione "Nintendo GameCube – Nintendo Classics" vede l'ingresso immediato di Wario World, permettendo ai possessori della console di nuova generazione di riscoprire l'avventura tridimensionale dedicata alla nemesi di Mario.

L'opera si distingue per una premessa narrativa che riflette perfettamente la personalità irruenta del protagonista: un gioiello malvagio ha trasformato l'immenso tesoro di Wario in un esercito di mostri, costringendo l'antieroe a intraprendere un viaggio in un mondo bizzarro per recuperare le proprie ricchezze con la forza bruta. Il titolo si discosta dai canoni tradizionali del platforming Nintendo, offrendo un gameplay ibrido fortemente incentrato sul combattimento e sull'azione frenetica.

I giocatori saranno chiamati a farsi strada attraverso orde di nemici utilizzando un vasto repertorio di attacchi fisici. La struttura di gioco prevede l'uso di pugni, cariche devastanti e prese spettacolari per sconfiggere le creature che si parano sul cammino di Wario. La sfida principale risiede non solo nel riappropriarsi del bottino perduto, ma nel garantire la sopravvivenza del protagonista in un contesto ostile dove l'aggressività è l'unica moneta di scambio valida.