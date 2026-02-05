Wi-Fi 7 e reti Mesh: in Italia il sistema MSI Roamii BE Pro

Il nuovo sistema di MSI ridefinisce la connettività domestica e professionale con velocità fino a 9,4 Gbps e una copertura estesa per ambienti di grandi dimensioni senza l'ausilio di cavi

MSI ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia del sistema Roamii BE Pro, il nuovo ecosistema di rete mesh progettato per portare le prestazioni del Wi-Fi 7 (802.11be) in ogni angolo di case e uffici. La soluzione si posiziona nel segmento premium delle infrastrutture di rete, puntando a risolvere le criticità di connettività in contesti dove la cablatura fisica risulta complessa, garantendo al contempo stabilità per smart worker, gamer e professionisti digitali.

Prestazioni ultra-veloci con tecnologia Wi-Fi 7

Il sistema Roamii BE Pro sfrutta la larghezza di banda del protocollo di nuova generazione per abbattere le latenze e massimizzare il throughput. Grazie all'implementazione di canali estesi da 320 MHz e alla tecnologia MLO (Multi-Link Operation), il dispositivo può trasmettere dati simultaneamente su diverse frequenze, raggiungendo una velocità aggregata di 9,4 Gbps.

L'integrazione del 4096-QAM e della funzionalità di Puncturing permette di ottimizzare lo spettro radio anche in presenza di interferenze, garantendo flussi fluidi per lo streaming in 8K e le sessioni di gioco competitive che richiedono tempi di risposta istantanei.

Copertura capillare e gestione multi-dispositivo

La configurazione a doppia unità del Roamii BE Pro è stata sviluppata per coprire superfici superiori ai 550 m². Il sistema assicura un roaming adattivo senza soluzione di continuità: gli utenti possono spostarsi tra i nodi senza subire disconnessioni, un fattore critico durante videoconferenze o sessioni di streaming.

In un mercato dove "alla connettività sono richieste sempre più prestazioni e affidabilità", MSI risponde con una capacità di gestione fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente, eliminando i colli di bottiglia tipici dei router tradizionali.

Sicurezza FortiSecu e installazione semplificata

Oltre alla velocità, l'infrastruttura punta sulla protezione attraverso il sistema FortiSecu. Questa suite integrata monitora costantemente le minacce, offre controlli parentali granulari e permette di creare reti isolate per i dispositivi IoT o per gli ospiti.

Tutte le operazioni sono gestibili tramite l’app MSI Router 2.0, che guida l’utente nel posizionamento ideale dei nodi e supporta protocolli VPN avanzati come WireGuard. Il sistema, caratterizzato da un design versatile adatto al montaggio a parete o su ripiano, è già disponibile in prevendita su Amazon.