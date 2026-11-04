Windows 11 più veloce fino al 40% su PC con 8 giga di Ram

L’azienda dichiara miglioramenti fino al 20% nella reattività e fino al 40% nel multitasking. Il lavoro sulla gestione della RAM proseguirà nei prossimi mesi, con interventi su compressione e componenti condivisi

Microsoft ha lanciato un aggiornamento di Windows 11 che introduce nuove ottimizzazioni nella gestione della memoria, con effetti attesi soprattutto sui computer dotati di 8 GB di RAM. L'intervento si inserisce in un programma di lavoro portato avanti nell'ultimo anno e già anticipato il mese scorso, quando la società aveva indicato una maggiore reattività del sistema operativo.

Secondo Pavan Davuluri, responsabile di Windows, nei test condotti in laboratorio su macchine con 8 GB la reattività del sistema risulta superiore fino al 20%, mentre le operazioni di multitasking sono più rapide fino al 40%. Il risultato dipende in larga parte dalla compressione dei dati in memoria: Windows può ora mantenere in RAM fino a 2 GB aggiuntivi di dati attivi, invece di trasferirli su un supporto di archiviazione più lento. In questo modo diminuisce il ricorso al file di paging, lo spazio su disco usato come memoria virtuale, che rallenta applicazioni e prestazioni complessive. Per l'utente, ha spiegato Davuluri, ciò significa una minore probabilità che un'app o una scheda del browser lasciata aperta debba essere ricaricata al ritorno.

Le modifiche riguardano anche Edge e le applicazioni di Microsoft 365. Nel complesso, secondo la società, la crescita della memoria impegnata si riduce fino a 900 MB. Di questi, 360 MB derivano dagli interventi su Word, PowerPoint, Excel e Outlook. Sui PC con 8 GB di RAM, inoltre, i widget non vengono più caricati finché l'utente non apre il relativo pannello, con un risparmio di circa 200 MB. In Edge, le schede inattive passano ora in stato di sospensione dopo 15 minuti.

Microsoft ha precisato che il lavoro non è concluso. Nei prossimi mesi la compressione della memoria sarà resa più efficiente, mentre funzionalità e applicazioni di Windows condivideranno un maggior numero di componenti comuni: tra gli esempi citati, widget e ricerca utilizzeranno un unico motore web. L'azienda sta inoltre collaborando con produttori di PC e di chip per ridurre la quantità di memoria riservata all'hardware, così da renderne disponibile una parte maggiore al sistema operativo.