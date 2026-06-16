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Xbox chiude Ninja Theory, lo studio di Hellblade

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La decisione si inserisce in un piano di ristrutturazione aziendale guidato dalla nuova CEO Asha Sharma

Xbox chiude Ninja Theory, lo studio di Hellblade
16 giugno 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il colosso di Redmond ha avviato una profonda revisione della propria divisione videoludica, comunicando internamente la chiusura di Ninja Theory. Il team di sviluppo, noto per la saga di Hellblade, spera ora di trovare un acquirente sul mercato per evitare la cessazione definitiva delle attività. La manovra non è isolata: secondo indiscrezioni di stampa, altre importanti sussidiarie come Compulsion Games e Double Fine sarebbero attualmente impegnate in trattative attive per separarsi da Microsoft tramite uno spin-off, ridefinendo l'assetto interno del gruppo.

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Questa ristrutturazione segue gli avvertimenti lanciati di recente dalla CEO Asha Sharma e dal responsabile dei contenuti Matt Booty riguardo a un necessario reset strategico. I vertici aziendali hanno evidenziato come l'ecosistema degli Xbox Game Studios si sia esteso oltre i limiti sostenibili, una criticità strutturale ulteriormente aggravata dalla crisi dei componenti hardware che sta spingendo al rialzo i costi di produzione. Sharma, alla guida della divisione dallo scorso febbraio, sta imprimendo un cambio di rotta netto volto a ottimizzare le risorse finanziarie della compagnia.

La notizia giunge in modo paradossale a ridosso dell'ultimo Xbox Games Showcase, evento in cui era stato mostrato proprio il nuovo capitolo Senua, il cui destino produttivo appare adesso incerto. Durante la medesima presentazione, la dirigenza aveva blindato la permanenza sulla console di titoli di forte richiamo come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution. Al momento, i portavoce di Xbox non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla liquidazione delle proprie sussidiarie.

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Xbox Ninja Theory chiusura videogiochi
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