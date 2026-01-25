"Tragedia nella tragedia", dal femminicidio Torzullo ai genitori di Carlomagno: l'analisi della criminologa
Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, all'Adnkronos traccia il quadro dei drammatici eventi
Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, all'Adnkronos traccia il quadro dei drammatici eventi
La madre di Carlomagno, ex poliziotta, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. Pasquale Carlomagno era a capo dell’azienda di smaltimento terra, in cui il figlio era socio di minoranza e contabile
Nella missiva avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi
A dare l'allarme la zia di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie. La coppia ha lasciato una lettera indirizzata all'altro figlio, Davide
Nello stomaco della 41enne sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Ancora senza esito ricerche arma delitto
L'uomo: "Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso"
La Procura di Civitavecchia contesta al marito il reato di femminicidio. Mercoledì l'udienza di convalida in carcere