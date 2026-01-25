circle x black
anguillara

La via in cui si trova la casa della famiglia Carlomagno, e nel riquadro Federica Torzullo
Il dramma

ANGUILLARA CHOC, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

A dare l'allarme la zia di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie. La coppia ha lasciato una lettera indirizzata all'altro figlio, Davide



