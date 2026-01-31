Sabato scorso Pasquale Carlomagno e Maria Messenio erano stati trovati morti impiccati nella loro casa. Il figlio Claudio è in carcere, reo confesso dell'omicidio di Federica Torzullo

Si sono svolti oggi, nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia, i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio, l’uomo reo confesso dell’omicidio di Federica Torzullo. Maria Messenio, ex poliziotta ed assessore alla Sicurezza del comune, e Pasquale Carlomagno, imprenditore, si sono suicidati nella loro villetta sabato 24 gennaio.

Una leggera pioggia ha accompagnato l’arrivo dei carri funebri: l’altro figlio della coppia, Davide, con amici, parenti e il sindaco della città Angelo Pizzigallo, hanno fatto ingresso in una chiesa strapiena, tanto che molte sono le persone rimaste fuori.

L'omelia

Durante l’omelia, don Paolo Quattrini ha ricordato che Dio “non fa mai mancare la delicatezza del suo amore anche quando magari i nostri gesti arrivano a non permetterci più neanche di risalire da questo abisso. È per questo che facciamo silenzio. E sono sempre consapevole che ogni parola, in questo momento, per me personalmente, può risultare vuota, insignificante e anche fuori luogo per certi versi. Ancora di più, se le parole che pronunciamo, o che, peggio, ancora scriviamo, diventano macigni duri, pieni di giudizio, pieni di livore, o ancora peggio di morbosa curiosità”.

E poi, rivolto all’altro figlio della coppia, Davide Carlomagno, don Quattrini sottolinea come sia “il testimone più grande e autorevole di questo bene che i tuoi genitori ti hanno sempre donato”. “Pasquale lo ricordiamo per il suo impegno nel lavoro che lo ha portato a farsi conoscere per stima e professionalità. Non vogliamo dimenticare neanche il ruolo che ha svolto con senso civico Maria nel suo lavoro pubblico, tra la gente, e anche nel suo successivo impegno per la vita buona del nostro comune” prosegue il sacerdote, sottolineando il “momento carico di dolore e di sofferenza. Il nostro cuore è smarrito per questi giorni di morte che si sono accavallati tanto da disorientarci. I nostri occhi rischiano di non riuscire a vedere bene la vita perché sono offuscati dalle nostre lacrime. La nostra mente è piena di domande, ancora irrisolte e di sentimenti contrastanti”. Fuori dalla chiesa i concittadini non vogliono parlare: chiedono “silenzio, solo silenzio”, parlando di una “tragedia nella tragedia”. “Colpisce il coinvolgimento emotivo totale dei genitori, in una storia in cui loro non pensavano di entrare - racconta un cittadino - Un dramma nel dramma di cui ci dovremo fare carico tutti”. Un lungo applauso è stato tributato dai presenti quando i feretri sono stati portati fuori della chiesa a conclusione delle esequie.

Il sindaco proclama il lutto cittadino

"La Comunità di Anguillara Sabazia è chiamata a stringersi in un silenzio composto e rispettoso davanti a una tragedia che ha colpito nel profondo la nostra coscienza collettiva'', ha scritto su Facebook il primo cittadino. "Questo lutto - ha scritto - non è solo il dolore di una famiglia, ma una ferita che attraversa l’intera città".

"Desidero ricordare Maria Messenio con profondo affetto e sincera riconoscenza - aggiunge - Donna delle istituzioni, già assessore alla Sicurezza della mia amministrazione, ha servito Anguillara Sabazia con dedizione, senso del dovere e attenzione autentica verso i cittadini. Il suo impegno, la sua presenza discreta ma ferma, il suo amore per questa città restano patrimonio morale della nostra comunità. Accanto a lei, Pasquale Carlomagno, marito e padre, uomo riservato e legato ai valori familiari, che ha condiviso con Maria un percorso di vita fatto di sacrifici, dignità e legami profondi. La loro perdita, maturata in un contesto di dolore indicibile, ci impone rispetto, silenzio e umanità''.

Il sindaco ha anche chiarito che "l’amministrazione comunale procederà alla proclamazione di lutto cittadino in memoria di Federica Torzullo, in occasione delle sue esequie, non appena sarà comunicata la relativa data ufficiale".