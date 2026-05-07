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Aereo Klm - Ipa
Contagio

Hantavirus da nave ad aereo, assistente di volo Klm con sintomi lievi. Oms: "Possibili altri casi, incubazione può arrivare a 6 settimane"

Sottoposta a test hostess ricoverata all'University Medical Center di Amsterdam, sarebbe stata in contatto con la donna morta a Johannesburg. Le autorità sanitarie olandesi stanno contattando tutti i passeggeri del volo "a scopo precauzionale". L'Organizzazione mondiale della sanità ha informato 12 P...

MV Hondius - Afp
il caso

Hantavirus, c'è la conferma: sulla nave da crociera il ceppo che si trasmette da uomo a uomo

Le autorità sudafricane hanno avviato il tracciamento di quasi 90 persone, che si trovavano a bordo del volo che trasportava la donna 69enne, deceduta a Johannesburg. Coppia olandese morta aveva viaggiato tra Argentina, Cile e Uruguay



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