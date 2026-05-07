Hantavirus, Bassetti lancia allarme e Burioni ironizza sul 'ritorno dei virologi'
I tweet dei due professori sulla vicenda legata al contagio a bordo di una nave da crociera
I tweet dei due professori sulla vicenda legata al contagio a bordo di una nave da crociera
Sottoposta a test hostess ricoverata all'University Medical Center di Amsterdam, sarebbe stata in contatto con la donna morta a Johannesburg. Le autorità sanitarie olandesi stanno contattando tutti i passeggeri del volo "a scopo precauzionale". L'Organizzazione mondiale della sanità ha informato 12 P...
Sul posto i due sarebbero venuti in contatto con i topi. L'Argentina è costantemente classificata dall'Oms come il Paese con la più alta incidenza di questa rara malattia
"Alcuni passeggeri contagiosi hanno viaggiato su aerei e su altri mezzi"
Le autorità sudafricane hanno avviato il tracciamento di quasi 90 persone, che si trovavano a bordo del volo che trasportava la donna 69enne, deceduta a Johannesburg. Coppia olandese morta aveva viaggiato tra Argentina, Cile e Uruguay
Oms: "Da Spagna ok ad attracco nave alle Canarie". Ma Madrid: "Decisione in base a dati epidemiologici"