Sigfrido Ranucci e una delle due auto danneggiate dall'esplosione - Fotogramma /Ipa /Report
Esplosione a Pomezia

Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: "Ordigno in grado di uccidere". Solidarietà di Meloni

L'esplosione davanti alla casa del conduttore di Report a Pomezia, danneggiata anche l'auto della figlia. Indaga la Direzione distrettuale antimafia. Piantedosi rafforza protezione per Ranucci. Dal governo all'opposizione, passando per Rai e Anm, la vicinanza al cronista



