sigfrido ranucci

Bomba distrugge auto di Ranucci, la vicina: "Un boato, abbiamo sentito le pareti tremare"
La testimonianza all'Adnkronos: "La paura è stata tanta, in strada era pieno di gente"
La bomba piazzata sotto il veicolo del giornalista di Report
L'esplosione davanti alla casa del conduttore di Report a Pomezia, danneggiata anche l'auto della figlia. Indaga la Direzione distrettuale antimafia. Piantedosi rafforza protezione per Ranucci. Dal governo all'opposizione, passando per Rai e Anm, la vicinanza al cronista