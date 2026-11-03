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Torna la riduzione sul prezzo del gasolio, ma solo fino al 7 novembre

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03 novembre 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
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Il Governo ha deciso di ripristinare il taglio delle accise che determina il prezzo del gasolio. Con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 ottobre, viene introdotta una nuova rideterminazione temporanea dell’imposta sul gasolio per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre. L’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione scende a 632,90 per mille litri allo scopo di contrastare gli effetti dell’aumento del prezzo internazionale del greggio e contenere il maggior carico fiscale derivante dall’incremento del gettito dell’Iva. Si tratta di una misura limitata nel tempo, ma che giunge in un momento delicato visto che il 6 ottobre era terminato il periodo di riduzione delle accise sul diesel. Una scelta che aveva provocato il malcontento degli autotrasportatori con proteste e blocchi stradali diffusi, poi rientrati solo a seguito dell’apertura di un apposito tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il testo pubblicato in GU

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