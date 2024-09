Transizione 5.0, apre la piattaforma per comunicare il completamento dei progetti

Il Piano di Transizione 5.0 rappresenta uno strumento dell’Unione europea per favorire la ripresa economica post Covid attraverso il sostegno di investimenti sostenibili in ottica di accelerazione della transizione energetica e digitale delle imprese. Per sostenere la trasformazione dei processi produttivi delle aziende il Decreto-legge 2 marzo 2024 n.56, introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti innovativi che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Con diversi decreti ad hoc il Governo ha individuato le modalità attuative del nuovo credito d’imposta e la piattaforma informatica per presentare le comunicazioni preventive. Come ultimo passo del Piano di Transizione 5.0, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con decreto direttoriale dell’11 settembre, ha disposto l’apertura della piattaforma per presentare gli avvisi di completamento dei progetti di innovazione eseguiti nell’ambito del Piano Transizione 5.0. Le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma gestita dal GSE a partire dal 12 settembre e fino al 28 febbraio 2026.

Per approfondire, leggi il testo del decreto del Mimit: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DD_11092024_piattaforma_Transizione_50.pdf