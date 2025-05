Ucraina: Meloni sente il Papa, Zelensky e alcuni leader europei

Con riferimento al possibile percorso per giungere ad una pace giusta e duratura in Ucraina, anche a seguito delle seppur parziali apertura in tal senso emerse nella telefonata di lunedì 19 maggio tra il Presidente Trump e il Presidente Putin, il Premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Papa Leone XIV per discutere sulla possibilità che i negoziati tra Russia e Ucraina per si svolgano in Vaticano. Nel corso della telefonata è emersa la disponibilità del Papa ad ospitare i colloqui tra le parti nella Santa Sede. Per questo, il Presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura del Santo Padre e per il suo incessante impegno a favore della pace. Oltre al colloquio con il Papa, Giorgia Meloni ha avuto un confronto telefonico con il Presidente ucraino Zalensky, il Presidente francese Macron, il Primo Ministro britannico Starmer, il Cancelliere tedesco Merz, il Presidente finlandese Stubb e il Presidente della Commissione europea Von der Leyen, al termine del quale è stato stabilito di mantenere uno stretto coordinamento tra i leader, anche in vista di una nuova tappa dei negoziati finalizzata al cessate il fuoco e ad un accordo di pace. La proposta dei negoziati in Vaticano ha trovato d’accordo anche Donald Trump che ha dichiarato: “Se il Papa ha proposto il Vaticano come luogo per i colloqui, non riesco a pensare a un posto migliore”.