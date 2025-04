Al via a Bergamo la primaInternational Landscape School

Dal 9 al 12 aprile, Bergamo ospita la prima edizione della International Landscape School, iniziativa di Alta Formazione organizzata dall’Università degli studi di Bergamo nell’ambito del Dottorato in Landscape Studies for Global and Local Challenges. Il programma riunisce dottorandi e studiosi italiani e stranieri per riflettere sulle trasformazioni del paesaggio in relazione ai cambiamenti climatici, alla mobilità e alle transizioni globali.

La scuola inaugura simbolicamente la nuova sede del Dottorato presso il complesso di Astino, affiancando momenti teorici a workshop sul campo. Al centro dell’esperienza didattica vi sono tre aree della provincia bergamasca: la Valle di Astino, premiata dal Consiglio d’Europa, il territorio periurbano interessato dalla Strategia LEADER del GAL delle Colline bergamasche e la Valle di Scalve, con il suo patrimonio di archeologia industriale.

La didattica si sviluppa attraverso approcci interdisciplinari, che integrano saperi geografici, architettonici, storici e comunicativi. Oltre ai docenti UniBg, sono coinvolti studiosi di atenei e centri di ricerca internazionali, tra cui ENS Lyon, Sorbonne Université, EHESS di Parigi, CNR e IUAV.

L’obiettivo è formare ricercatori capaci di analizzare e progettare il paesaggio come spazio di coabitazione tra comunità e ambiente, promuovendo un’interazione attiva con i territori e gli abitanti.

Per maggiori informazioni: https://sites.google.com/unibg.it/internationallandscapeschool/home-page