L’Università di Firenze per il Giorno della Memoria

Stamani la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci ha ricordato gli universitari fiorentini allontanati da aule e cattedre a seguito delle leggi razziali, con un minuto di silenzio e con la deposizione di una corona di alloro davanti alla lapide che si trova nell’atrio del Rettorato di piazza San Marco.

“Deporre questa corona di alloro – ha detto la rettrice - è un modo per fare memoria, ma soprattutto per riproporre una comune riflessione riguardo a quanto è accaduto. Per questo acquista un significato profondamente simbolico, perché attraverso l'omaggio esprime visivamente i perduranti sentimenti dell'intera comunità accademica”.

Alla cerimonia - insieme a rappresentanti della governance dell’Ateneo e del personale docente e tecnico amministrativo - hanno presenziato, fra gli altri, la viceprefetto di Firenze Annalisa Oliva, il questore di Firenze Fausto Lamparelli, il presidente del Consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione, il consigliere con delega alla Memoria della Città metropolitana di Firenze Carlo Boni, il rabbino capo di Firenze Gad Piperno, la presidente del Conservatorio Cherubini Rosa Maria Di Giorgi, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito.

Nel prosieguo della mattinata, a cura della Compagnia teatrale universitaria “Binario di Scambio”, si è svolto al Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” l’evento “Voci dalla notte”, con letture dalle fonti dell’Archivio Storico dell’Ateneo riguardanti gli universitari allontanati.