Università: a Palermo 'Ersu Festival 2025'

Laboratori teatrali, cinema, masterclass letterarie, festival musicale. Al via 'Ersu Festival 2025', il programma culturale dedicato agli studenti universitari, delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale. "Il progetto varato dal Consiglio di amministrazione dell’Ersu rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione della cultura come strumento fondamentale per la crescita personale e professionale dei nostri giovani", dice Margherita Rizza, presidente Ersu Palermo. Per la prima volta il Consiglio di amministrazione di Ersu Palermo ha varato un bando per la programmazione annuale delle attività culturali, cui hanno partecipato 41 operatori culturali. "La cultura - prosegue Rizza - è un pilastro imprescindibile della società, un mezzo attraverso cui possiamo costruire ponti tra le diverse identità e promuovere una vera inclusione".

"Con il programma avviato - spiega -, miriamo a creare spazi di partecipazione attiva, dove gli studenti possano realmente esprimere le loro passioni, condividere le loro idee e confrontarsi in un ambiente stimolante e accogliente, al contempo trovando luoghi di aggregazione che possano contribuire a creare occasioni in cui ciascuno possa realmente sentirsi accolto e pienamente integrato nella comunità studentesca e universitaria". "Crediamo fermamente che ogni giovane meriti l’opportunità di accedere a esperienze culturali che arricchiscano il proprio percorso formativo - aggiunge il direttore dell’Ersu, Ernesto Bruno - . Che l’arte, la musica e la cultura diventino parte integrante della vita universitaria, può contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili". Le iniziative di 'Ersu Festival 2025' verranno diffuse attraverso il sito www.ersupalermo.it.

L’avviso pubblico per la realizzazione di iniziative artistico-culturali nel corso dell’anno accademico 2024/2025 ha ricevuto 41 proposte. Di queste, 25 sono state ritenute ammissibili e 15 sono state, in atto, finanziate. Al programma di 'Ersu Festival 2025' sono stati destinati dall’Ente 61.916 euro, di cui 45.200 euro in contributi economici e 16.716 euro in servizi presso le proprie strutture.