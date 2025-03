Vivi, Gioca, Connettiti! L’edizione 2025 dei Campi Estivi dell’Alma Mater

Al via le iscrizioni, accessibili in prima battuta al personale tecnico-amministrativo e docente dell’Università di Bologna e a seguire alla cittadinanza, per partecipare ai campi estivi organizzati dall’Ateneo per bambini/e e ragazzi/e nati dal 2010 al 2019, a Bologna e Forlì. Un'iniziativa giunta alla sua nona edizione con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo Bologna - CUSB

Aperte le iscrizioni ai Campi estivi 2025 dell’Università di Bologna dal titolo “Vivi, Gioca, Connettiti!”, organizzati dall'Ateneo in collaborazione con il CUSB, a Bologna e Forlì, per bambini/e e ragazzi/e nati dal 2010 al 2019.

Al centro dei campi estivi 2025 ci saranno attività, giochi e momenti di formazione per connettersi attraverso lo sport e vivere in modo consapevole la tecnologia. Un percorso educativo per aiutare ragazzi e ragazze a sviluppare un rapporto sano e consapevole con il mondo digitale, senza rinunciare alle esperienze reali, allo sport e alle relazioni sociali. L'obiettivo è fornire strumenti per navigare in sicurezza online, senza perdere di vista l'importanza del contatto umano, del gioco e della vita all’aria aperta.

Le settimane si svolgeranno a Bologna (dal 9 al 27 giugno) e a Forlì (dal 9 al 4 luglio), dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. A Bologna, presso l'Impianto sportivo CUS Record (Via del Pilastro, 8); a Forlì, presso Almagym Fitness Studio (all’interno del Parco del Campus Universitario). Maggiori informazioni sui turni delle settimane.

Le iscrizioni si aprono mercoledì 19 marzo per il solo personale tecnico-amministrativo; da lunedì 24 marzo saranno aperte anche al personale docente e da venerdì 28 marzo all’intera cittadinanza, fino ad esaurimento posti.

La quota settimanale per i figli del personale TA dell'Alma Mater è di 115,00 euro; di 145,00 euro per i figli dei docenti Unibo; di 190,00 euro per tutti gli altri. È obbligatorio il tesseramento al CUSB, al costo di 5,00 euro per il personale di Ateneo.

