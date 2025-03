"Il sapere che conta", Unibg ospita l’autrice Annamaria Lusardi della Stanford University

Finanza personale e strumenti concreti per gestire il denaro e pianificare il futuro: sono questi i temi affrontati dalla prof.ssa Annamaria Lusardi, economista di fama internazionale e docente presso la Stanford University, nel volume "Il sapere che conta. Come prendersi cura delle proprie finanze e fare scelte consapevoli", che verrà presentato presso la Sala Galeotti dell’Università degli studi di Bergamo (via dei Caniana 2, Bergamo) mercoledì 26 marzo alle ore 14:30.

L’evento, che si inserisce nell’ambito del progetto «Transet – DIPSA Dipartimento di eccellenza», sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il quinquennio 2023-2027, e che rientra nelle iniziative di Public Engagement 2025 dell’Università degli studi di Bergamo, intende ripercorrere gli argomenti principali illustrati nel volume della prof.ssa Lusardi che, attraverso esempi pratici, guida il lettore alla comprensione di concetti chiave come risparmio, investimenti, inflazione, tassi d’interesse e gestione dei debiti, sottolineando l’importanza della conoscenza finanziaria per compiere scelte consapevoli.

L’incontro avrà inizio alle 14:30 con la registrazione dei partecipanti, a cui seguiranno, alle 15, i saluti istituzionali della prof.ssa Elisabetta Bani, Prorettrice alla Valorizzazione delle conoscenze e ai rapporti con il territorio dell’Università degli studi di Bergamo. Subito dopo, alle 15:10, la prof.ssa Annamaria Lusardi sarà protagonista di un’intervista condotta dalla dott.ssa Debora Rosciani, giornalista di Radio 24/Il Sole 24 Ore, che guiderà il dialogo sui temi centrali del libro, offrendo al pubblico una panoramica approfondita sui criteri di base per la gestione delle finanze personali.

A partire dalle 16:15, il convegno si focalizzerà sulle attività di educazione finanziaria promosse a Bergamo: interverranno la prof.ssa Giovanna Zanotti e la prof.ssa Rosella Giacometti, entrambe docenti di UniBg, per illustrare iniziative e strategie volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della gestione consapevole delle risorse economiche.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/yUPmeunQ9aT8LpcJ6

Per ulteriori informazioni: https://dipsa.unibg.it/it/eventi/sapere-che-conta-labc-finanza-fare-scelte-giuste-e-prendere-mano-proprio-futuro