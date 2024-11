Maire: rettore Catania, 'qui scommessa è su giovani'

"Quello del quale parliamo oggi è un percorso nato dalla collaborazione di Maire con l'Università di Catania e questa è una giornata di festa per il territorio e per l'Ateneo. Qui la scommessa è sui giovani e sul capitale umano. Una scommessa importante perché dobbiamo aumentare il numero di giovani con corrette competenze. Negli ultimi 5 anni siamo passati da 6.000 a 8.500 immatricolazioni e contiamo di aumentarle". A dirlo è stato il rettore di Catania, Francesco Priolo, in occasione dell'inaugurazione di 'NX Engineering District' di Catania, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico di Nextchem (Maire).

"Il rapporto con Maire è la strada giusta per lo sviluppo futuro - ha aggiunto - e nella collaborazione tra enti c'è un rapporto stretto per il territorio, che porta ad avere Catania come città della tecnologia. E l'Università di Catania deve essere in prima fila perché tutto si gioca sulle competenze e sui ragazzi. Noi siamo pronti a rafforzare il rapporto già in essere".