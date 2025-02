'Restare per crescere', nuovo progetto dell'Università degli Studi dell’Aquila e Igt

Al via un percorso formativo totalmente gratuito per under 35, per creare impresa sul territorio

L’Aquila è da sempre una rinomata sede universitaria oltre che realtà nella ricerca scientifica. Dopo anni di difficoltà dovuti all’assenza di riqualificazione industriale, al sisma che ha colpito duramente la città, il capoluogo abruzzese ritrova la sua centralità con un progetto che aiuta i giovani a restare nel proprio territorio. Igt, in collaborazione con l’università degli studi dell’Aquila ha voluto realizzare 'Restare per Crescere': il primo progetto di formazione e imprenditorialità, totalmente gratuito, che mira ad avvicinare la distanza tra i giovani -e la loro realizzazione professionale, permettendo in tal modo la crescita, grazie alle loro idee e proposte, anche del loro territorio di origine.

Da sempre Igt sostiene la crescita delle comunità in cui opera investendo in progetti a favore delle giovani generazioni che vivono in contesti difficili, promuovendo percorsi formativi volti a facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro, per sostenerli nella costruzione del proprio futuro. Igt ha scelto l’Abruzzo e il suo territorio, una terra in continua trasformazione, perché rappresentativo di una regione ricca di potenzialità e forte di un grande desiderio di innovazione, espresso anche attraverso la futura scelta dell'Aquila come capitale italiana della cultura 2026.

Pertanto, è proprio all’università degli studi del capoluogo di regione, che 'Restare per Crescere' vedrà concretizzarsi la sua prima iniziativa: il corso gratuito da 3 Afo (attività formative opzionali) 'Crea la tua impresa sul territorio - dall’idea al business plan', aperto a tutti gli under 35 che vogliano ottenere, in quattro tappe, tutti gli strumenti necessari per avviare una lean startup.

“Con questo percorso formativo -ha dichiarato Marco Recchioni docente di business management in UnivAQ - volevamo offrire ai giovani talenti un trampolino di lancio per dare nuovo impulso al loro futuro e aprire nuove traiettorie, oltre che per la loro carriera, anche per tutto il piccolo, grande mondo che li circonda. Siamo certi che le loro idee, letteralmente portate a terra -intesa nella sua primaria accezione di luogo di appartenenza - possano condurre loro e il nostro Paese lontano. Questo progetto vuole essere un’ispirazione e un memorandum per tutte le nuove generazioni: se è vero che la strada verso il successo non è mai semplice, tuttavia, non dovrebbe nemmeno essere necessariamente lunga".

"Igt, attraverso 'Restare per crescere', vuole rinsaldare ancora di più il legame con le realtà locali che necessitano di sviluppo e innovazione, mettendo ancora una volta in evidenza l’importanza di essere vicini alle giovani generazioni che rappresentano una speranza per questo territorio e per l’intera società del nostro Paese", ha dichiarato Enrica Ronchini, responsabile external relations & corporate communications di Igt.

Giovedì 20 marzo, presso la sede del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente dell’Università degli Studi, si terrà la prima sessione formativa in presenza, incentrata sulle modalità e i luoghi in cui intercettare nuove opportunità. La formazione continuerà online con altre tre sessioni (2, 16 e 30 aprile), da quattro ore ciascuna, che affronteranno - sfruttando anche case histories di imprese di successo già realizzate da altri giovani – tutte le fasi per portare a terra, letteralmente, un’idea: dal business model canvas all’actionable plan, fino alla ricerca di fondi e partnership strategiche. I docenti di riferimento che porteranno avanti le diverse fasi del progetto saranno: Marco Recchioni – docente di Business Management in UnivAQ; Josè D’Alessandro – imprenditore e head of business alla Luiss Business School; Sebastiano Missineo – ceo & founder di Strateghia, società di consulenza strategica e Fabrizio Iaconetti – esperto di innovazione e sostenibilità, fondatore di Eba, essential brand advisory srl società benefit, e partner strategico di Tribe.