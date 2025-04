Università di Firenze, pubblicati i primi bandi per le lauree a numero programmato dell’anno accademico 2025-26

Sono stati pubblicati i primi bandi per i corsi di laurea a numero programmato per l’anno accademico 2025-26 dell’Università di Firenze.

Per essere ammessi a questi specifici corsi di laurea è necessario sostenere un TOLC (TestOnLine) e iscriversi al concorso relativo al corso di studio prescelto, nella cui graduatoria si concorre con il punteggio ottenuto nel test, fino alla copertura dei posti disponibili.

Il TOLC, organizzato dal consorzio CISIA, può essere sostenuto più volte: verrà acquisito in automatico il punteggio migliore. Il periodo in cui sostenere il test e la scadenza entro cui fare domanda di accesso sono contenuti nei bandi pubblicati online.

In dettaglio, ecco le prime scadenze. Per i corsi di laurea triennale in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio e in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia le domande di iscrizione al concorso di ammissione chiuderanno venerdì 18 luglio.

Venerdì 29 agosto si chiuderanno, invece, le domande di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, la cui procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.

Fino a venerdì 5 settembre sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze dell'educazione e della formazione, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità, e ai corsi a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia.

Info su www.unifi.it