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Università: atenei del Gruppo Multiversity, nasce la Corporate finance lecture series

In partnership con Goldman Sachs per un ciclo di lezioni sulla corporate finance

Università - (Foto Canva)
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15 settembre 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma, gli atenei del Gruppo Multiversity, annunciano una partnership con Goldman Sachs che porta la Corporate finance lecture series all'interno dell'offerta formativa di una selezione di corsi di laurea. Fruibili in modalità digitale e pensate per integrare il percorso accademico, pur senza costituire materia d’esame, le lecture approfondiranno alcuni dei principali ambiti della finanza d’impresa, tra cui M&A, mercati dei capitali, finanza a leva, private capital e opportunità di carriera nell’investment banking. Il ciclo di incontri vedrà la partecipazione di senior banker di Goldman Sachs, attivi in posizioni di vertice in Italia e in Europa, che metteranno a disposizione degli studenti la propria esperienza e visione.

“La nostra ambizione è costruire un'offerta formativa capace di evolvere insieme ai settori professionali ai quali si rivolge, e le Corporate finance lecture vanno in questa direzione” dichiara Francesco Durante, amministratore delegato di Multiversity. “Rendere accessibili ai nostri studenti contenuti sviluppati da alcuni dei principali bankers di Goldman Sachs significa offrire un'opportunità di apprendimento che, per qualità dei relatori e valore dei contenuti, rappresenta un elemento distintivo nel panorama universitario italiano”.

“Oggi il valore di una università si misura anche dalla capacità di affiancare alla solidità dell'impianto accademico il confronto con le realtà che operano ai più alti livelli nei diversi settori” commenta Fabio Vaccarono, presidente esecutivo di Multiversity. “Questa collaborazione si inserisce nel percorso avviato dal Gruppo per integrare nei corsi di laurea esperienze formative di alto profilo, contribuendo a preparare laureati più consapevoli delle dinamiche che caratterizzano i mercati globali".

Riproduzione riservata
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Tag
Corporate finance lecture series finanza d'impresa investment banking
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