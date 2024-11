Università: Cambiare Rotta, 'domani alla Sapienza incontro stampa per denunciare brogli'

“Gli studenti dei collettivi di destra in questi giorni si sono messi in blocco in tutta la città universitaria, soprattutto fuori dalla facoltà di giurisprudenza. Dopo la scansione del codice per votare, hanno più volte preso i cellulari agli studenti e hanno votato per loro”. Questa la denuncia del collettivo studentesco Cambiare Rotta durante il faccia a faccia fra studenti di sinistra e di destra fuori dalla facoltà di farmacologia. Fra i ragazzi di destra, denunciano, “non ci sono solo studenti della Sapienza, ma anche in età non universitaria. Questo perché hanno fatto una vera e propria chiamata nazionale”. Per denunciare tutto questo, è stata indetta una conferenza stampa per domani alle 10:30 nella sede del rettorato.