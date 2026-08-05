circle x black
Cerca nel sito
 

Verso le amministrative nelle grandi città, le scelte dei candidati

05 agosto 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La corsa alle prossime elezioni amministrative nelle grandi città è già entrata nel vivo, anche se in molti casi i nomi dei candidati non sono stati ancora ufficializzati. Le principali forze politiche sono impegnate in una complessa fase di trattative, valutazioni e confronti interni. Nei grandi centri urbani, il profilo personale del sindaco pesa spesso quanto, se non più, del simbolo di partito.

Per il centrodestra la sfida consiste nel mantenere l'unità della coalizione, evitando che le trattative sulle candidature si trasformino in motivo di divisione tra i partiti alleati. L'obiettivo è individuare nomi condivisi, capaci di rappresentare un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità politiche e di affrontare campagne elettorali sempre più personalizzate. Nel campo del centrosinistra l’obiettivo è dare continuità a una strategia, quella di costruire un campo largo credibile, che sul piano delle amministrative ha dato finora risultati confortanti. In questo tipo di consultazioni hanno sempre il loro peso le liste civiche e i candidati espressione della società civile, spesso considerati una risorsa per intercettare il voto di chi guarda con diffidenza alla politica organizzata. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere le ultime riserve. Particolarmente attese le decisioni dei due schieramenti per Roma e per Milano. Nella Capitale, scontata la ricandidatura del sindaco uscente Roberto Gualtieri per il centrosinistra, è il centrodestra a dover sciogliere le riserve sullo sfidante. Il nome arriverà in autunno, forse addirittura tra novembre e dicembre, ma nella coalizione non tutti sono d'accordo con la tempistica. Un punto d'unione però c'è: "Serve un politico". I nomi in ballo per le elezioni del 2027 sono sempre gli stessi e anche negli ambienti del centrodestra romano vengono confermati: Fabio Rampelli, Roberta Angelilli, Luciano Ciocchetti. Non Arianna Meloni, la sorella della premier che ha in mano la segreteria politica del partito: “Lo ha detto più volte, non penso proprio sia nelle sue priorità”, ripete chi parla spesso con lei. A Milano, nel centrodestra è l’eurodeputata Silvia Sardone a chiedere le primarie di coalizione dopo aver vinto le primarie della Lega. Il suo profilo, però, non piace né a Forza Italia né ai centristi uniti nel sostenere Carlo Cottarelli, noto economista che tra il 2022 e il 2023 è stato in Senato col Pd. Ignazio La Russa, presidente del Senato e uomo forte di Fdi a Milano, ha finora sostenuto la candidatura di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, profilo politico, a differenza di Cottarelli, percepito come tecnico. Contestualmente al nome del candidato, il centrosinistra deve sciogliere due nodi: il metodo col quale sceglierlo e l’ampiezza della coalizione. Due temi legati. Il Pd spinge per le primarie, che però non piacciono ad Azione e Italia Viva. Il Pd vorrebbe tener dentro tutti, ma Azione e Movimento 5 Stelle sono in reciproca opposizione. Come candidati sono in lizza Mario Calabresi, ex direttore della Stampa e di Repubblica, figlio del commissario ucciso nel 1972 da Lotta Continua; Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale; Anna Scavuzzo, vicesindaca sempre del Pd, e Emmanuel Conte, assessore eletto con la lista Sala.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
amministrative candidati centrodestra centrosinistra elezioni politica
Vedi anche
News to go
Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza