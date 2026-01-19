circle x black
Via libera definitivo al Decreto Transizione 5.0

19 gennaio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula della Camera ha approvato definitivamente il Decreto Transizione 5.0 e aree idonee (Dl 175/2025). Il provvedimento approvato dai due rami del Parlamento disciplina il credito d’imposta per l’accesso ai fondi del Piano Transizione 5.0, definisce una cornice normativa per l’individuazione delle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili e introduce una modifica delle norme sul golden power. Il decreto mette a disposizione 250 milioni di euro per sostenere la digitalizzazione e la sostenibilità, che si sommano ai 2,5 miliardi ricavati dalla rimodulazione del PNRR, a cui vanno aggiunti 1,3 miliardi oggi destinati alla Transizione 4.0. In ambito di golden power viene introdotto il criterio della tutela della sicurezza economica e finanziaria nazionale, quando la regolamentazione di settore non sia sufficiente. In materia di aree idonee, il testo approvato prevede che le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale siano non inferiori allo 0,8% e non superiori al 3% delle superfici agricole utilizzate (Sau).

La scheda del provvedimento

Tag
Decreto Transizione 5.0 Piano Transizione 5.0 PNRR Golden Power Digitalizzazione Sostenibilità
