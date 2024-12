Via libera della Camera alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Procede l’iter della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 che in settimana ha ottenuto il via libera della Camera in I lettura. In sede di voto finale di approvazione, sono intervenuti diversi Onorevoli che hanno sottolineato alcuni aspetti critici del provvedimento in discussione. Numerosi i temi oggetto di confronto tra maggioranza e opposizione tra cui la concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali, nell’ambito delle concessioni autostradali e le note questioni relativa a concessioni balneari e licenze taxi. L’esame è poi proseguito nella seduta successiva al Senato in II lettura in Commissione riunite Ambiente e Industria con diverse rilevazioni condivise dal relatore. Il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato posticipato a lunedì 9 dicembre e il relativo esame proseguirà a partire da martedì 10.

Link all’iter completo del Dl: https://shorturl.at/MsxRy