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Videomessaggio Meloni per l’evento “L’Italia del PNRR”

03 giugno 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Non è stato un cammino semplice, ma abbiamo rispettato la tabella di marcia: siamo stati all’altezza del compito”, così il Premier Meloni nel corso di un videomessaggio inviato in concomitanza con l’evento “L’Italia del PNRR. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro”, organizzato dalla Struttura Missione PNRR e promosso dal Ministro Foti e dalla Commissione europea. Ripercorrendo le varie fasi di attuazione del Piano, il Presidente del Consiglio ha ricordato: “Quattro anni fa abbiamo ereditato la responsabilità di portare avanti il Piano sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi, adattandolo alle reali necessità del Paese. Dialogando con l’Ue abbiamo corretto le criticità del Piano integrandolo con RePower Europe: così è nato il PNRR italiano: più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Abbiamo speso ogni giorno per creare le condizioni affinché ogni progetto, ogni investimento, ogni cantiere potesse essere avviato”. Nel seguito del suo messaggio, il Capo del Governo ha dichiarato: “Grazie al lavoro congiunto del Sistema Italia, dei Ministeri e dell’Amministrazione centrale, l’Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell’attuazione del piano. Un primato evidenziato dai numeri raggiunti: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660 mila progetti finanziati dei quali 550 mila conclusi. Ora dobbiamo fare un ultimo passo decisivo, perché il traguardo è vicino”.

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Il comunicato del Governo

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PNRR Italia UE
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