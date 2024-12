Visita di Stato in Italia dei Sovrani di Spagna

Visita di Stato in Italia per i Reali di Spagna Re Felipe VI e la Regina Letizia ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una colazione al Casino del Bel Respiro a Villa Doria Pamphili.

''Tra i nostri Paesi - ha sottolineato il Presidente della Repubblica- ci sono rapporti profondi in grado di abbracciare ogni ambito della vita comune: da quella economica e culturale a quella sociale. Nei nostri colloqui abbiamo ricordato quanto siano positivi e dinamici gli ambiti della nostra collaborazione governativa, parlamentare, quella tra le nostre società civili. Il discorso che Sua Maestà terrà oggi in Parlamento sottolinea non soltanto la vita democratica del nostro Paese ma anche il ruolo della diplomazia parlamentare che è particolarmente proficua tra Madrid e Roma''. Re Felipe e Letizia di Spagna si sono poi recati al Casino del Bel Respiro a Villa Doria Pamphili per la colazione offerta dalla premier Giorgia Meloni.

L’incontro è stata anche l’occasione per confermare il comune interesse strategico a rinforzare ulteriormente le relazioni con l’America Latina, ma anche con il Vicinato meridionale e l’Africa, anche nel più ampio contesto della gestione del fenomeno migratorio.

Re Felipe ha poi pronunciato un discorso alla Camera dei deputati. "Sono venuto in quest'aula per riaffermare e rinnovare il messaggio di fratellanza tra i popoli di Spagna e Italia. Nel constatare la forza e la vitalità che le nostre relazioni bilaterali hanno raggiunto in questi 160 anni, dobbiamo farlo con orgoglio, ma senza compiacimento. Che quanto raccontato finora, essendo tanto, sia solo il prologo di tutto ciò che ci resta da vivere, in uno scambio sempre più ampio e fruttuoso", ha scandito il Re. "Questo mondo sempre più complesso, frenetico e competitivo continua ad avere molto bisogno della nostra sensibilità mediterranea, della nostra politica estera basata su principi e valori e della nostra ferma volontà di lavorare per un futuro migliore che raggiunga tutti", ha proseguito il Re.

Re Felipe e consorte hanno poi visitato Napoli dove il Sovrano spagnolo ha ricevuto il dottorato di ricerca Honoris causa in Scienze sociali e statistiche nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università Federico II.