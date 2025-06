Visita in Kazakhstan e Astana International Forum

La visita del Premier in Asia Centrale è proseguita ad Astana, capitale del Kazakhstan, dove ha incontrato il Presidente Toqaev. “L’incontro darà impulso allo sviluppo dei nostri legami in molti ambiti. Prima di tutto incrementando gli scambi commerciali, il cui volume d’affari ha già raggiunto 20 miliardi di dollari”, ha dichiarato Meloni al termine del bilaterale. Successivamente, il Capo del Governo ha preso parte all’Astana International Forum, primo vertice tra l’Italia e le cinque nazioni dell’Asia Centrale. “Questa regione è da sempre un crocevia tra Occidente e Oriente e occupa un ruolo strategico nello scenario globale. L’Italia è stata la prima tra le nazioni dell’UE a investire nei rapporti con i singoli Stati dell’Asia Centrale, lanciando un format permanente per condividere idee”, ha detto il Premier Meloni nella prima parte del suo intervento al Forum. Entrando nello specifico delle possibili cooperazioni tra Italia e nazioni dell’Asia Centrale, Meloni ha dichiarato: “Se vogliamo modellare il futuro dobbiamo guardare oltre i nostri confini, aprirci a nuove strade, partendo da ciò che già ci unisce. Penso al settore energetico dove la nostra cooperazione può fare la differenza. Mi riferisco anche all’ambito delle materie prime dove la nostra collaborazione punta a generare benefici reciproci, ma anche alle sfide ambientali, alle infrastrutture digitali e fisiche, in particolare al Middle Corridor che potrà dare maggiore sicurezza e stabilità alle catene di approvvigionamento da e verso l’Europa”. Infine, Giorgia Meloni ha fatto riferimento al tema della sicurezza esortando a “unire i nostri sforzi per combattere il terrorismo e smantellare le organizzazioni criminali transnazionali che lucrando sul traffico di armi, droga ed esseri umani”.

Link alla trascrizione dell’intervento del Premier.