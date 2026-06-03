circle x black
Cerca nel sito
 

2 giugno 2026, la Repubblica compie 80 anni

03 giugno 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese” è lo slogan del Ministero della Difesa per celebrare la Festa della Repubblica italiana e per sottolineare il valore di un percorso collettivo fatto dell’impegno quotidiano di uomini e donne al servizio dello Stato. Il messaggio della Difesa vuole rendere omaggio a coloro che hanno contribuito, con un lavoro competente e spesso silenzioso, a garantire sicurezza, legalità e tutela del bene comune: Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco, personale sanitario, magistratura, funzionari pubblici, volontari. Dietro a ogni diritto esercitato liberamente, a ogni spazio di democrazia, alla possibilità di vivere in pace e in sicurezza vi sono generazioni di servitori dello Stato che hanno operato con lealtà verso la Repubblica.

CTA

Il comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa della Repubblica italiana 80 anni di Repubblica
Vedi anche
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza