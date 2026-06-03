2 giugno 2026, la Repubblica compie 80 anni

“80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese” è lo slogan del Ministero della Difesa per celebrare la Festa della Repubblica italiana e per sottolineare il valore di un percorso collettivo fatto dell’impegno quotidiano di uomini e donne al servizio dello Stato. Il messaggio della Difesa vuole rendere omaggio a coloro che hanno contribuito, con un lavoro competente e spesso silenzioso, a garantire sicurezza, legalità e tutela del bene comune: Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco, personale sanitario, magistratura, funzionari pubblici, volontari. Dietro a ogni diritto esercitato liberamente, a ogni spazio di democrazia, alla possibilità di vivere in pace e in sicurezza vi sono generazioni di servitori dello Stato che hanno operato con lealtà verso la Repubblica.

Il comunicato della Difesa