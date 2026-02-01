Carnevale di Venezia, apertura con lo scoppio della Pantegana

circle x black
Inaugurazione 2026 tra mito, tradizione e spirito olimpico

01 febbraio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il Carnevale di Venezia 2026 ha preso il via questa mattina con uno degli appuntamenti più attesi e identitari della manifestazione: la Festa veneziana. Il Canal Grande si è trasformato in "Olympus", scenario suggestivo di un maestoso corteo acqueo che ha visto centinaia di vogatori in maschera dare vita a uno spettacolo collettivo in cui tradizione e immaginario si sono fusi in un racconto condiviso. In un anno speciale, che guarda alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano–Cortina, Venezia ha scelto di celebrare i valori dello sport - impegno, rispetto, inclusione e gioco di squadra - attraverso il tema Olympus: alle origini del gioco, promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa.

Le imbarcazioni tradizionali sono partite da Punta della Dogana e hanno raggiunto il Ponte di Rialto, dove la "Pantegana" di cartapesta si è aperta in uno spettacolo di coriandoli biodegradabili, rispettando l’ambiente come valore olimpico e dovere verso la città.

A dare il via ufficiale alla manifestazione Giovanni Giusto - consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni – che ha accompagnato le barche: "Oggi dall'acqua parte il Carnevale dei veneziani di Venezia e dei veneziani del mondo. Un Canal Grande coloratissimo, un corteo meraviglioso composto da più di 140 imbarcazioni e quasi 800 vogatori hanno dato vita a questa giornata meravigliosa e straordinaria. Un corteo che racconta una Venezia viva, che sa valorizzare le proprie tradizioni guardando al futuro. Abbiamo fatto scoppiare la 'Pantegana' come da tradizione, e si sono riempiti il canale e il cielo di colori e coriandoli, rigorosamente rosso Venezia e giallo oro del leone di San Marco. Viva Venezia, viva San Marco e viva il carnevale veneziano".

La cerimonia, realizzata in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, è stata scandita da musiche della tradizione.

Il tema olimpico ha preso forma attraverso costumi, simboli e allestimenti capaci di evocare una moderna mitologia dello sport. "Una Venezia baciata dal sole e dal Carnevale che inizia con una meravigliosa festa sull’acqua - ha aggiunto il direttore artistico Massimo Checchetto - Abbiamo immaginato il Carnevale di Venezia come l’Olimpo contemporaneo. Nella cerimonia di oggi l’acqua è il campo da gioco e i vogatori gli atleti di una festa popolare che unisce tradizione e futuro".

Tra variopinti coriandoli biodegradabili, la mattinata si è conclusa in Erbaria con le premiazioni delle imbarcazioni più originali: dall’imbarcazione con i regatanti di Murano vestiti da atleti delle Olimpiadi Murano fino alle 'magoghe' col 'paron de casa' - il campanile di San Marco - della Voga veneta Mestre, dal gruppo di bambini vestiti da templari che rappresentano le categorie schie e maciarele alla Regata Storica, ai fenicotteri del Gruppo Remiero Murano fino alla premiazione del gruppo proveniente dall’Istria. Un podio simbolico che ha celebrato creatività, inclusione e spirito di squadra, valori centrali anche nel mondo olimpico.

Il direttore generale di Vela spa, Fabrizio D'Oria, ha evidenziato: "Un lavoro corale con tutte le forze dell’ordine, con i servizi di sicurezza, di soccorso e di Protezione Civile, che hanno lavorato in modo coordinato e puntuale per garantire lo svolgimento della festa in piena sicurezza. Un coordinamento pianificato nelle scorse settimane che ha consentito a migliaia di persone di assistere lungo le rive del Canal Grande, in maniera composta e rispettosa della città, partecipando con entusiasmo ma anche con grande senso di responsabilità".

Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale, elemento chiave del progetto: coriandoli biodegradabili, materiali ecosostenibili e il presidio costante del Canal Grande da parte del servizio di igiene ambientale Veritas hanno garantito la tutela della laguna.

