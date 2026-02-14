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Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich: fu l'ultimo a parlare con lei

Aveva 86 anni ed era ricoverato da lunedì scorso all'ospedale di Trieste

Claudio Sterpin e Liliana Resinovich, foto da 'Chi l'ha visto?'
Claudio Sterpin e Liliana Resinovich, foto da 'Chi l'ha visto?'
14 febbraio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto all'età di 86 anni Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico cittadino.

Ex maratoneta, Sterpin era ricoverato da lunedì presso l'Ospedale di Cattinara. La notizia della sua morte è stata comunicata nella serata di ieri durante la trasmissione televisiva Quarto Grado.

Claudio Sterpin e gli scontri con il marito Visintin

Claudio Sterpin era stato l'ultimo a parlare con Liliana Resinovich la mattina stessa della sua scomparsa. Tra i due ci sarebbe stata una relazione, sempre smentita dal marito, e il suo racconto è stato fin dall'inizio uno degli elementi chiave per ricostruire le ultime ore di vita della donna, il cui caso continua a sollevare interrogativi e a essere al centro sia dell'attenzione mediatica che giudiziaria. Negli ultimi anni il marito Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sono stati protagonisti di continui dibattiti pubblici, con accuse reciproche sempre più aspre. La morte di Sterpin rappresenta un nuovo capitolo di una vicenda di cronaca che, a oltre quattro anni dai fatti, resta ancora avvolta da molti punti oscuri.

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