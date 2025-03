Temporali e forte vento in Sicilia, la situazione in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria

Nuova giornata di maltempo sull'Italia oggi, domenica 9 febbraio. E' allerta meteo arancione in Sicilia dove sono in arrivo temporali e forti venti. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi. Nella fascia tirrenica è prevista allerta gialla, arancione nel resto dell'Isola. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente elevati sui settori orientali, da puntualmente moderati a moderati sulle restanti zone. I venti saranno localmente forti sud-orientali, in rotazione da nord-ovest sul settore occidentale, mentre per quanto riguarda i mari molto mossi i bacini occidentali, tutti in progressiva attenuazione; molto mosso lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Allerta meteo gialla, ecco dove

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. E' allerta gialla su gran parte della Toscana e su parte di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Allerta gialla per ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO in Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Per ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI in Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Medio Tevere.

Per ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO in Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Medio Tevere.