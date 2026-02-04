circle x black
Milano-Cortina, Razzante: "Rischi cyber sia da hacker esteri che da soggetti interni eversivi"

(Fotogramma/Ipa)
04 febbraio 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I rischi per la cybersicurezza in occasione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina sono legati "a due tipi di possibili attaccanti: quelli esteri, che agiscono per fini geopolitici rispetto alle aree attualmente in guerra, e quelli interni, ossia soggetti eversivi che scelgono la piazza virtuale accanto a quella di terra". Lo afferma all'Adnkronos Ranieri Razzante, docente universitario ed esperto di cybersicurezza, riguardo ai cyber pericoli durante i Giochi, anche alla luce della notizia di un attacco Ddos a un albergo di Cortina, rivendicato da un gruppo di hacker attivisti filorussi.

"Un attacco hacker, anche banale, a una manifestazione come questa, qualora non rendesse in termini economici, produrrebbe molto di più in termini di pubblicità e di marketing del crimine - spiega Razzante - Mai dimenticare che i malware che vengono usati per gli attacchi vengono poi messi in vendita nel dark web e, tanto più efficace è l'attacco, tanto più costoso è il pacchetto".

Si tratta di un banco di prova per il nostro Paese: "Oltre alla difesa di terra e delle forze di polizia, l'Italia ha raggiunto un discreto livello di prevenzione dei cyber attacchi, attraverso Acn, la polizia postale e i servizi di intelligence - osserva Razzante - Ovviamente tenendo sempre presente che il rischio zero non esiste".

Tag
cybersicurezza olimpiadi invernali Milano Cortina Milano Cortina Ranieri Razzante
