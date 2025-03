Vandalizzata la Palestra della Legalità 'Talento & Tenacia' di Ostia. Nella notte, nella struttura in via dell'Idroscalo 103, sono state danneggiate delle vetrate e messi a soqquadro gli arredi interni dell'impianto (VIDEO).

La Talento & Tenacia fu inaugurata il 27 giugno 2023 dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme, fra gli altri, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e data in gestione all'Asp Asilo Savoia.

Un uomo incappucciato ripreso dalle telecamere

Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza della palestra si vede nitidamente un uomo che, coperto da un cappuccio, alle 2.30 di questa notte entra nella struttura: dopo due calci alla porta vetrata, l’uomo entra varcando i tornelli. Subito si dirige al desk, controlla gli scaffali e poi si reca verso l’area degli spogliatoi prima di tornare davanti alla telecamera dopo nemmeno un minuto. Successivamente, l’uomo va verso le macchinette del caffè, danneggiando uno dei distributori.

"Abbiamo scoperto il danno intorno alle 8 di questa mattina. Dai video abbiamo visto che a entrare è stata una persona sola incappucciata, che è rimasta dentro dalle 2.30 alle 2.35 di questa notte. Non ha rubato nulla, neanche i circa mille euro che erano nel distributore automatico”, racconta all’Adnkronos il direttore generale dell’Asilo Savoia Luigi Bussi. I danni rinvenuti sono a un distributore automatico e a due porte a vetri. “Le abbiamo fatte sistemare subito - prosegue Bussi - perché, come dice anche il nostro presidente Massimiliano Monnanni, noi non ci facciamo intimidire da nessuno. E le porte di nuovo a posto stanno a dimostrare che nulla si è fermato, come dimostrano anche le tante persone che stanno venendo ad allenarsi”.

“Da quando abbiamo aperto nel giugno 2023 episodi del genere saranno capitati due o tre volte. Sono cose che capitano ciclicamente, come a voler dire che questo è il ‘loro’ territorio. Sono azioni che hanno intento chiaramente intimidatorio, per quello che facciamo soprattutto per il territorio, ma così fanno un danno alla comunità. Ma noi - conclude Bussi - andiamo avanti per la nostra strada”.

“Suscita sdegno e ferma condanna l’atto vile e inaccettabile che ha colpito la palestra della legalità 'Talento&Tenacia' di Ostia, un simbolo di riscatto e inclusione sociale, nato per offrire opportunità ai giovani e promuovere i valori della legalità attraverso lo sport - dichiara il ministro Matteo Piantedosi - Ma chi ha compiuto questo gesto sappia che lo Stato è presente e continuerà a essere al fianco di chi, ogni giorno, lavora per un futuro migliore, libero da violenza e intimidazioni”.

“La mia più totale solidarietà all’Asp Asilo Savoia, agli operatori e a tutti i ragazzi che frequentano la struttura - continua il ministro - Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo attacco inaccettabile. Nessun atto intimidatorio ci farà arretrare: daremo ogni supporto che ci verrà richiesto affinché la palestra sia ripristinata al più presto per continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità”.

"Solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia per il vile atto intimidatorio subito questa notte - le parole del sindaco Roberto Gualtieri - L’ennesimo ai danni di un simbolo di riscatto e inclusione, che non fermerà il nostro impegno per la legalità. Roma resta salda al fianco dell’Asp Asilo Savoia, rafforzando il messaggio che Ostia non cede all’intimidazione".

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sottolinea che "il vile atto vandalico ai danni della palestra della legalità di Ostia, una struttura che nasce dall'accordo tra il Tribunale di Roma e la Regione Lazio per restituire ai cittadini un luogo di degrado e abbandono, non fermerà le attività sportive e sociali rivolte al territorio e alle fasce più fragili della popolazione". "Esprimo la più sentita solidarietà all'Asp Asilo Savoia, che gestisce l'importante complesso, e a chi ci lavora - conclude - Siamo e saremo sempre al loro fianco".

"Solidarietà all'Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia danneggiata nella notte: vetri rotti, ingresso devastato e interni distrutti. Confido nel prezioso lavoro delle forze dell'ordine per trovare i colpevoli, una minoranza di violenti che sicuramente non rappresentano la cittadinanza onesta e responsabile di Ostia - afferma in una nota Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale - Chi colpisce la palestra della legalità, un punto di riferimento sul territorio e modello di inclusione sociale, fa un torto a tutta la società che crede nella possibilità di rinascita e di riscatto. L'ennesimo atto di violenza e di intimidazione non fermerà Asilo Savoia, che avrà tutto il nostro supporto per ripristinare legalità nel mondo dello sport".