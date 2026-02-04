circle x black
Cerca nel sito
 

Palermo, a fuoco impianto trattamento rifiuti plastica

Palermo, a fuoco impianto trattamento rifiuti plastica
04 febbraio 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalle 22 circa di ieri sera, diverse squadre dei Vigili del fuoco di Palermo stanno intervenendo a Campofelice di Roccella, contrada Pista vecchia (in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello) per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. L'incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all'aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio impianto trattamento rifiuti plastica Vigili del fuoco
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza