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Roma, 18enne investito e ucciso il 31 gennaio: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

L'uomo, informatico 32enne, è il referente di Elon Musk in Italia

Elon Musk e Andrea Stroppa in una immagine pubblicata dall'informatico sull'account X
Elon Musk e Andrea Stroppa in una immagine pubblicata dall'informatico sull'account X
14 febbraio 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma. L'informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, era alla guida della Smart che lo scorso 31 gennaio, nel quartiere Collatino, ha travolto il 18enne di Artena Mirco Garofano, morto sul posto.

Sono al vaglio della polizia locale le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze acquisite subito dopo l’incidente.

L’informatico si è subito fermato a prestare soccorso e dopo l’incidente è stato sottoposto ai test per alcol e droga, risultando negativo. A condurre le indagini è la polizia locale, che ora è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nei prossimi giorni in particolare verranno svolti gli accertamenti di natura cinematica per ricostruire la traiettoria e la velocità dell’auto, ora sotto sequestro.

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andrea stroppa andrea stroppa musk elon musk andrea stroppa omicidio stradale ragazzo investito capodanno roma
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