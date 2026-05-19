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Italia-India, Meloni accoglie l'amico Modi: "Welcome to Rome"

La presidente del Consiglio e il premier indiano insieme per una visita notturna la Colosseo

Modi e Meloni al Colosseo - Giorgia Meloni /X
Modi e Meloni al Colosseo - Giorgia Meloni /X
19 maggio 2026 | 23.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Welcome to Rome, my friend!". Così la premier Giorgia Meloni saluta sui social l'arrivo a Roma del premier indiano Narendra Modi, accolto questa sera al suo arrivo a Fiumicino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sotto al post una foto che ritrae Meloni e Modi all'interno del Colosseo, nel corso di una visita notturna.

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Modi alloggia nell'hotel Anantara a piazza della Repubblica. Il primo appuntamento di domani sarà la visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il vertice con la premier a Villa Pamphili. A seguire i due leader prenderanno parte a un pranzo di lavoro con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio Modi sarà alla Fao per poi lasciare l'Italia.

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