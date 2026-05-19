E' già scattato il piano sicurezza in vista della visita a Roma del premier indiano Narendra Modi. Sarà un soggiorno fitto di impegni istituzionali con le massime autorità dello Stato e, secondo quanto apprende l'Adnkronos, la questura ha previsto "un sistema di sicurezza" ad hoc che tiene conto della "geografia e della caratterizzazione dei luoghi" per "ogni tappa".

L'arrivo nella Capitale è in programma questa sera. Ad accogliere il premier indiano, a Fiumicino alle 19.30, sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La vigilanza nello scalo romano è già stata rafforzata. Modi alloggerà nell'hotel Anantara a piazza della Repubblica e anche quella zona, che sarà presidiata dalle forze dell'ordine, è stata sottoposta a servizi di controllo specifici. E' già in atto inoltre l'attività di intelligence con Digos e Polizia Postale al lavoro per intercettare segnali e prevenire eventuali criticità. Il primo appuntamento di domani sarà la visita al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il vertice con la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili, location sorvegliata speciale. A seguire i due leader prenderanno parte a un pranzo di lavoro con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio Modi sarà alla Fao per poi lasciare l'Italia.