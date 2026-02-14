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Roma, valigia abbandonata in via del Corso: allarme rientrato

Scattate le procedure di sicurezza nel pieno dell’orario di maggiore afflusso per lo shopping in centro

Via del Corso
Via del Corso
14 febbraio 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' rientrato l’allarme scattato nel pomeriggio di oggi sabato 14 febbraio in via del Corso a Roma, dove una valigia abbandonata in mezzo alla strada aveva fatto scattare le procedure di sicurezza nel pieno dell’orario di maggiore afflusso per lo shopping in centro.

Dopo le verifiche da parte degli artificieri, la valigia è risultata non contenere nulla di pericoloso. La situazione è tornata alla normalità e la circolazione nella zona è stata ripristinata.

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roma news cronaca news valigia abbandonata via del corso roma valigia abbandonata via del corso
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