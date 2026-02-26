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Roma, anziano trovato carbonizzato: appello per scoprire identità

Il ritrovamento lunedì, in via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico. Presumibilmente di circa 80 anni, alto 160–165 cm, munito di bastone, portava con sé un borsello a tracolla

L'anziano
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26 febbraio 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di circa 80 anni è stato trovato carbonizzato lunedì scorso a Roma, in via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico.

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Su delega della Procura della Repubblica di Roma, sono state diffuse le foto dell'anziano. Sul luogo del ritrovamento, infatti, non vi erano documenti utili all’identificazione e, nonostante le indagini finora svolte, non è stato possibile risalire all’identità dell’uomo, alto 160–165 cm: munito di bastone, portava con sé un borsello a tracolla.

Chiunque abbia notizie o elementi utili è pregato di contattare i Carabinieri di Pomezia al numero 0691628859.

Riproduzione riservata
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anziano trovato carbonizzato roma anziano carbonizzato Roma anziano campus biomedico cronaca news
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