"Un'iniziativa pericolosa", paragonabile "all'apologia del fascismo e incitamento a commettere reato, non solo all'odio ma proprio alla matrice di terrorismo organizzato". Così all'Adnkronos Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, Unione delle comunità ebraiche italiane, commenta la presentazione all'università 'La Sapienza' di Roma, in programma il 5 marzo, del libro 'Le Spine e il Garofano' di Yahya Sinwar, leader di Hamas, considerato l'ideatore degli attacchi del 7 ottobre, ucciso lo scorso anno nella Striscia di Gaza. L'evento è organizzato dal Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia.

"Non è 'solo' 'From the river to the sea', ma una chiara matrice di sostegno al terrorismo. Speriamo - conclude Di Segni - che la Sapienza come spazio pubblico trovi il modo di bloccare l'iniziativa. Penso che nessun genitore auspicherebbe che il figlio studente entrasse a 'studiare' in una simile aula, su simili libri. Non è per questo scopo che investiamo nelle università e studi accademici".

Interviene in una nota anche il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Sconcertante - scrive Donzelli - attivisti palestinesi organizzano all'Università La Sapienza di Roma la presentazione del libro di Yahya Sinwar, il leader di Hamas ideatore degli attentati del 7 ottobre. Quanto annunciato dal Movimento degli studenti palestinesi e reso noto da un articolo de 'Il Giornale' è semplicemente indegno".