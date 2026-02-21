circle x black
Cerca nel sito
 

Svastica a Testaccio, Pd-Avs: "Clima di violenza politica mai visto in questo rione"

Svastica a Testaccio, Pd-Avs:
21 febbraio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questa scritta manifesta il clima di violenza politica che stiamo percependo in questo rione: a dicembre abbiamo anche avuto un atto vandalico nella nostra sede. Non sembrano più atti casuali, come scrivere su un muro della scuola. Si stanno scegliendo sempre più luoghi che hanno un valore”. Lo dice all’Adnkronos Guglielmo Bianchi, segretario di Testaccio di Avs, riferendosi alla svastica dipinta nella notte all’ingresso del condominio di via Giovanni Battista Brunori, dove è stato girato il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Il simbolo nazista ora è già stato cancellato: “Anche questo è un segnale, di un Rione che non accetta queste cose e si è subito attivato”.

CTA

Per Matteo Morelli, del Pd di Testaccio, “è preoccupante: non abbiamo mai visto queste cose. E invece nell’ultimo periodo è l’ennesimo episodio, in una zona in cui l’anima di sinistra è molto forte. Sono propenso a pensare sia una ragazzata ma in un clima che legittima queste cose. Quanto poi a chi ha fatto questi simboli, che sappia della sua storia, sappia di cosa rappresenta la svastica, non lo so dire. Preoccupati? No, ma iniziamo a costruire un quadro di preoccupazione che in questo rione non c’è mai stato”. Per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, Pd e Avs, insieme all’Anpi, hanno organizzato un presidio per lunedì alle 17:30, davanti al civico 100 di via Giovanni Battista Brunori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma svastica Testaccio scritte
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza