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Champions League, oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting - Diretta

In campo il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea

Harry Kane - Ipa/Fotogramma
Harry Kane - Ipa/Fotogramma
15 aprile 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all'Allianz Arena, mentre l'Arsenal se la vedrà in casa con lo Sporting Lisbona - in diretta tv e streaming - nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. I bavaresi ripartono dal 2-1 rifilato ai Blancos nell'andata del Bernabeu, mentre la squadra di Fabregas aveva battuto 1-0 i portoghesi in extremis.

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La vincente di Bayern Monaco-Real Madrid sfiderà il Paris Saint-Germain, quella di Arsenal-Sporting Lisbona troverà l'Atletico Madrid.

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