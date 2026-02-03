La giovane è morta all'ospedale Villa Betania, dove era giunta poco prima con la grave ferita da arma da taglio. Il prefetto: "Situazione grave, è una tragedia". Il sindaco Manfredi: "Addolorato"

Una giovane donna accoltellata e uccisa oggi a Napoli. È accaduto nel pomeriggio, quando personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l'ospedale Villa Betania a seguito della segnalazione di una ragazza giunta con una ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo la 22enne Jlenia Musella è deceduta.

Sul caso indaga la Polizia di Stato che, secondo quanto si apprende, sarebbe sulle tracce del fratello, attualmente irreperibile. Secondo la prima ipotesi, la giovane sarebbe stata accoltellata al culmine di una violenta lite in famiglia. La salma della 22enne è stata trasferita in obitorio in attesa dell'autopsia.

"È una situazione grave, è una tragedia. E questa tragedia va letta. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia", ha detto il prefetto di Napoli, all'uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità, commentando l'episodio.

"Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell'ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio", scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a proposito della morte della 22enne.